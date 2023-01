ஆளுநரின் செயல் கருப்பு நாள்! பாஜகவை நம்பினால் நடுத் தெரு தான்! புதுச்சேரி ’மாஜி’ நாராயணசாமி தாக்கு!

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவியின் நேற்றைய சட்டமன்ற செயல்பாடு ஒரு கருப்பு நாள் என்றும், அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமாக செயல்பட்ட ஆளுநர் ரவி பதவி விலக வேண்டும் அல்லது குடியரசு தலைவர் ஆளுநர் ரவியை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி, "நேற்று தமிழக சட்டபேரைவில் நடைபெற்ற நிகழ்வு அனைவரும் தலைகுனியும் செயலாகும். சிறந்த தலைவர்கள் ஆளுநராக இருந்துள்ளனர்.

அவர்கள் இந்திய அரசியலமைப்புக்கு ஏதுவாக தங்களின் கடமைகளை செய்துள்ளனர். ஆனால் ஆர்.என்.ரவி ஆளுநராக பொறுப்பேற்று தமிழக அரசின் திட்டங்களையும், தமிழக அரசையும் வெளிப்படையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார்.

English summary

Former Chief Minister of Puducherry Narayanasamy has insisted that Tamil Nadu Governor Ravi's legislative activity yesterday was a black day and that Governor Ravi should resign or President Governor Ravi should be removed from office as he acted against the constitution.