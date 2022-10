புதுச்சேரியில் துணை ராணுவம்.. அறிவிக்கப்படாத அவசரநிலை.. மாஜி முதல்வர் நாராயணசாமி பகீர்!

Puducherry

oi-Mohan S

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் ராணுவத்தை இறக்கி அறிவிக்கப்படாத அவசரநிலை அமல் படுத்தப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

புதுச்சேரியில், மின்துறையை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய - மாநில அரசுகளின் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து, மின்வாரிய ஊழியர்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள் தொடர் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் சில இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட்டு, பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது.

இதனிடையே, பாதுகாப்பு காரணமாக புதுச்சேரிக்கு திடீரென துணை ராணுவம் வரவழைக்கப்பட்டது. பின்னர், போராட்டம் நடத்திய தொழிலாளர்களை, நள்ளிரவில் துணை ராணுவப்படையின் உதவியுடன் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். இதனால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், புதுச்சேரியில் ராணுவத்தை இறக்கி அறிவிக்கப்படாத அவசரநிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். நாராயணசாமி தனது இல்லத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில், மின்துறையை தனியார் மயமாக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்ட போதும் அதை எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் இயற்றப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.

English summary

Former CM Narayanasamy has alleged that the army has been called in and an undeclared emergency has been implemented in Puducherry.