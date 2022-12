உனக்கு 19, எனக்கு 40.. 21 வயது மூத்தவரை காதலித்த கோமதி.. சினிமாபோல் விரட்டிய உறவினர்கள் சேசிங்! பரபர

Pudukottai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

புதுக்கோட்டை: 40 வயது காதலனுடன் வீட்டில் இருந்து வெளியேறி திருமணம் செய்த 19 வயது பெண் பெற்றோருடன் செல்ல மறுத்ததால் அவரை காதலனுடனே கீரமங்கலம் போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மாவட்டம் கீரமங்கலம் மேலக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சசிக்குமார்(40). இவர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசிப் பாளையம் பகுதியில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். அப்போது, அவினாசிப் பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த கோமதி (19) என்ற இளம் பெண்ணுடன் அவருக்கு காதல் ஏற்பட்டு உள்ளது.

இருவரும் காதலித்து வருவது கோமதியின் பெற்றோருக்கு தெரியவரவே அவரது குடும்பத்தினர், இதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளார்கள். இதனால் வேறு வழியின்றி இருவருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவெடுத்தனர்.

English summary

A 19-year-old girl who left home with her 40-year-old boyfriend and got married refused to go with her parents. Keeramangalam police sent her along with her Husband.