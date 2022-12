கட்சிப்பணிகளில் திடீர் பாய்ச்சல் காட்டும் மாஜி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்! விறுவிறுப்பான விராலிமலை!

Pudukottai

oi-Arsath Kan

புதுக்கோட்டை: சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு ரெய்டு, உட்கட்சி பிரச்சனை உள்ளிட்ட காரணங்களால் கட்சிப் பணிகளில் பெரியளவில் ஆர்வம் காட்டாமல் இருந்து வந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், இப்போது திடீர் பாய்ச்சல் காட்டுகிறார்.

கோவையில் எப்படி நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து கல்யாணசுந்தரத்தை அதிமுகவில் இணைத்து தனக்கான குரலாக எஸ்.பி.வேலுமணி ஒலிக்க வைத்து வருகிறரோ அதே பணியை விஜயபாஸ்கரும் கடைபிடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்.

நாம் தமிழர் கட்சியில் கொள்கை பரப்புச் செயலாளராக இருந்த பேராவூரணி திலீபனை அதிமுகவிற்கு அழைத்து வந்ததில் மாஜி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு முக்கிய பங்கு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அமைச்சர் துரைமுருகனுக்கு நள்ளிரவில் திடீர் உடல்நலக்குறைவு.. உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதி!

English summary

Former AIADMK minister Vijayabaskar, who had not shown much interest in party work due to raids and internal party problems after the assembly elections, is now making a sudden leap.