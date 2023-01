“ஆளுநரின் ஆளுமையே”.. திமுகவுக்கு எதிராக பாஜக ஒட்டிய போஸ்டர்.. தீவிரமடையும் போஸ்டர் யுத்தம்!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் vs ஆளும்கட்சியான திமுக இடையே மோதல் போக்கு வெளிப்படையாகவே வெடித்துள்ள நிலையில், ஆளுநர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று திமுகவினர் போஸ்டர் ஒட்டியுள்ளனர். இந்நிலையில், ஆளுநர் ரவிக்கு ஆதரவாக பாஜகவினர் போஸ்டர் ஒட்டியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திமுக - பாஜக இடையேயான இந்த போஸ்டர் யுத்தம் அரசியல் களத்தில் அனலைக் கிளப்பியுள்ளது.

தமிழக சட்டசபையில் நேற்று ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி உரையாற்றியபோது, சில பகுதிகளை பேசாமல் தவிர்த்தார். பின்னர் சபாநாயகர் அப்பாவு வாசித்த ஆளுநர் உரையின் தமிழாக்கத்தில் அந்த வார்த்தைகள் இடம்பெற்றன. தமிழக அரசு தயாரித்துக் கொடுத்த உரையை ஆளுநர் வாசிக்காதது கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளது.

ஆளுநருக்கு எதிராக சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆளுநர் ரவிக்கு எதிராக டுவிட்டரில் #GetOutRavi என்ற ஹேஷ்டேக் டிரெண்ட் ஆனது. ஆளுநருக்கு எதிராக போஸ்டர்களும் ஒட்டப்பட்டன. இந்நிலையில், பாஜகவினர் ஆளுநருக்கு ஆதரவாக போஸ்டர்களை தயாரித்து ஒட்டியுள்ளனர்.

ஆளுநர் மாளிகையே தமிழ்நாடு அரசு சொத்து தான்.. ரோஷம் இருந்தா.. வெளியேறுங்கள்.. பாய்ந்து வரும் திமுக!

