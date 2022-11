திருடனுங்க.. திருடனுங்க.. கோயிலுக்கு வந்த அப்பாவி குடும்பத்தினர் மீது தாக்குதல் -சிறுமி கவலைக்கிடம்

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையில் உள்ள ஒரு கோயிலுக்கு சாமி கும்பிடச் சென்ற குடும்பத்தினரை, 'திருடர்கள்' என நினைத்த இளைஞர்கள் சிலர் அவர்கள் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த பயங்கர சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த 10 வயது சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் புதிதாக வருபவர்களை யார், என்னெவென்று எதுவும் தெரியாமல் அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் சம்பவங்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளாகவே அதிகரித்து வருகின்றன. அசாம், ஒடிசா, கேரளா, தமிழகம், கர்நாடகா என அனைத்து மாநிலங்களிலும் இந்த வன்முறை நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பல உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன.

