அடேங்கப்பா.. ரூ.15 கோடி வசூல்.. அசைவ உணவுடன் அசர வைத்த மொய்விருந்து.. புதுக்கோட்டையில் ருசிகரம்

Pudukottai

oi-Nantha Kumar R

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நெடுவாசல் கிழக்கு கிராமத்தில் நடந்த மொய்விருந்து விழாவில் ரூ.15 கோடி வசூலாகி உள்ளது. இதனால் மொய்விருந்து நடத்தியவர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தின் பல்வேறு கிராமங்களில் இன்னும் பாரம்பரியமான விருந்து நடைமுறை உள்ளது. மதுரை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மொய் விருந்து நடைமுறை உள்ளது. இது மிகவும் பிரசித்த பெற்றதாகும். புதுக்கோட்டை, தஞ்சை மாவட்ட எல்லை கிராமங்களில் ஆனி மாதம் தொடங்கி ஆவணி மாதம் வரையில் மொய்விருந்து விழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கமாக உள்ளது.

இது காலம் காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக மொய் விருந்து விழாக்கள் களையிழந்தன. தற்போது கொரோனா பாதிப்பு குறைந்துள்ளதால் மீண்டும் மொய்விருந்து மாஸாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

