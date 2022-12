தங்கம் வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்பினாரே.. ஜெயிச்சது தெரியாமலேயே.. காமன்வெல்த் அரங்கில் கதறிய வீராங்கனை!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : காமன்வெல்த் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற புதுக்கோட்டை வீராங்கனை லோகப்பிரியாவின் மகிழ்ச்சி சில நிமிடங்கள் கூட நீடிக்காத வகையில் அவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சி செய்தி சொல்லப்பட்டது. அதைக் கேட்டு காமன்வெல்த் அரங்கிலேயே கதறி அழுதுள்ளார் லோகப்பிரியா.

கந்தர்வகோட்டை அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த லோகப்பிரியா, நியூசிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் போட்டிகளில், 52 கிலோ எடைப் பிரிவில் 350 கிலோ தூக்கி தங்கப்பதக்கம் வென்று இந்தியாவுக்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார்.

லோகப்பிரியா மெடலை அணிந்து கொண்டு தேசியக் கொடியோடு கீழே இறங்கியதும், பயிற்சியாளர் சொன்ன தகவல் அவரை அப்படியே நொறுங்கிப் போகச் செய்தது. லோகப்பிரியாவின் தந்தை காமன்வெல்த் போட்டியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது மாரடைப்பால் மரணமடைந்து விட்ட தகவலைக் கேட்டு கதறி துடித்துள்ளார் லோகப்பிரியா.

தங்கம் வாங்கவேண்டும் எனக் கூறி அனுப்பி வைத்த தந்தை, தான் வெற்றி பெற்றதைக் பார்க்கக் கூட இல்லாமல் போய்விட்டாரே என அவர் கதறியது அனைவரையும் கலங்கச் செய்துள்ளது.

English summary

Commonwealth Games gold medalist Logapriya's happiness did not last for a few minutes when she was told the shocking news of her father's death. Logapriya cried at the commonwealth arena hearing that.