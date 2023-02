கமல்ஹாசனின் ஆதரவு வாக்கு வங்கிக்கு வலுசேர்க்காது.. மநீம கட்சியை இப்படி சொல்லிவிட்டாரே திருமாவளவன்

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் ஆதரவு வாக்கு வங்கிக்கு வலுசேர்க்கும் என கருதவில்லை- திருமாவளவன்

Pudukottai

oi-Vishnupriya R

புதுக்கோட்டை: கமல்ஹாசனின் ஆதரவு வாக்கு வங்கிக்கு வலு சேர்க்கும் என நான் கருதவில்லை என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கைவயல் கிராமத்தில் பட்டியலினத்தவர்கள் பயன்படுத்தும் தண்ணீர் தொட்டியில் யாரோ மனிதக் கழிவுகளை போட்டிருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்த நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் இந்த சம்பவத்தில் இதுவரை குற்றவாளிகள் யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

திராவிடர் எதிர்ப்பே உள்ளது.. சீமானுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது.. வேங்கைவயலில் திருமாவளவன் பேட்டி!

VCK President Thirumavalavan says that we couldnt say Makkal Needhi Maiam party support is very big boost up for vote bank in Erode bypoll 2023.