ஆபாச பேச்சு.. வீடியோக்கள்.. டிக்டாக் புகழ் ஜிபி முத்து, ரவுடி பேபி சூர்யா மீது போலீசில் புகார்

Ramanathapuram

oi-Velmurugan P

ராமநாதபுரம்: ஆபாசமாக பேசி வீடியோக்களை வெளியிட்டு கலாச்சாரத்தை சீரழிப்பதாக டிக்டாக் புகழ் ஜி.பி.முத்து மற்றும் ரவுடி பேபி சூர்யா உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது இராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது,

தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடன்குடியை சேர்ந்தவர் ஜி.பி. முத்து. இவர் தனது ஊரில் பழைய கதவு, ஜன்னல் உள்ளிட்டவற்றை வாங்கி அதை பழுது நீக்கி விற்பனை செய்யும் மரக்கடை நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு மனைவி மற்றும் 4 குழந்தைகள் உள்ளனர்.

கல்வி கட்டணம் எவ்வளவு.. 'டிசி', ஆன்லைன் கிளாஸ், தனியார் பள்ளிகளுக்கு தமிழக அரசு '6' அறிவுறுத்தல்

இவர் மரக்கடையில் இருந்தபடி பொழுதுபோக்காக டிக்டாக்கில் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தார். டிக்டாக் அப்போது தான் மக்கள் மத்தியில் சென்று கொண்டிருந்த நேரம், திடீரென பல்வேறு பாடல்களை இன்டிமேட் செய்து இவர் வெளியிட்ட வீடியோ பெரிய அளவில் வைரலானது. ஜி.பி முத்து தமிழகம் முழுவதும் பிரபலம் ஆனார்.

English summary

A complaint has been lodged with the Ramanathapuram District Superintendent of Police against four persons, including GP Muthu and Rowdy Baby Surya, for allegedly defaming the culture by publishing pornographic videos.