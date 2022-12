எடப்பாடியாவது பன்னீராவது.. எல்லாம் “ஜுஜூபி”! ஆர்ப்பாட்டத்தில் “ஸ்லிப்பான” அதிமுக மாஜி மா.செ. நாக்கு

Ramanathapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ராமநாதபுரம்: அதிமுகவின் தலைவர் ஜெயலலிதா என்றும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் ஜுஜூபி எனவும் முதுகுளத்தூரில் நடைபெற்ற அதிமுக போராட்டத்தில் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர் பேசியதால் தொண்டர்கள் குழப்பமடைந்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஜூலை மாதம் சுமார் 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக தமிழ்நாடு மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயுத தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறிவித்தார்.

அப்போது செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், "மின் கட்டணத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுகிறது. 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் திட்டம் தொடரும். அதற்கு மேல் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளது." என்றார்.

During the AIADMK protest held in Mudugulathur, the EPS supporter said that Jayalalithaa is leader and Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam are Jujubi.