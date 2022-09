இம்மானுவேல் சேகரனின் 65வது நினைவு தினம்.. காவல்துறை வளையத்திற்கு வந்த ராமநாதபுரம்! பலத்த பாதுகாப்பு

Ramanathapuram

oi-Halley Karthik

ராமநாதபுரம்: இன்று இம்மானுவேல் சேகரனின் 65வது நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட உள்ள நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே மாவட்டம் முழுவதும் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மேலும் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நினைவு தினத்தையொட்டி, உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இன்று இம்மானுவேல் சேகரனின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் களைந்தவர்... இம்மானுவேல்... நினைவு கூர்வோம்... டிடிவி தினகரன் பதிவு!!

English summary

As Emmanuel Sekaran's 65th death anniversary is to be observed today, heavy police security has been deployed across Ramanathapuram district. While Prohibitory Order 144 has already been issued across the district, additional security arrangements have been made. It is to be noted that on the occasion of Memorial Day, political party leaders including Udhayanidhi Stalin are going to pay their respects at Emmanuel Sekaran's memorial today.