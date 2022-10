உங்க சண்டை ஓயாது! ரெண்டு பேருமே வேண்டாம்! அதிமுக கோஷ்டிகளுக்கு ஷாக் கொடுத்த ‘தேவர் குடும்பம்’!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் சிலை தங்க கவசம் விவகாரத்தில் அதிமுக இரு தரப்பாக உள்ளதால் எந்த தரப்புக்கும் ஆதரவு தரமுடியாது என தேவர் நினைவாலய பொறுப்பாளர் காந்திமீனா ஊடகங்களுக்கு பரபரப்பு பேட்டியளித்துள்ளார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கதேவர் சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கடந்த 2014ம் ஆண்டு 3.7 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 13 கிலோ எடையுள்ள தங்க கவசத்தை அளித்திருந்தார். அது மதுரை அண்ணாநகரில் உள்ள தனியார் வங்கி பெட்டகத்தில் வைத்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதிமுகவின் பொருளாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருந்த வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் முத்துராமலிங்கத்தேவர் குருபூஜை விழாவின்போது அவரும், தேவர் நினைவிட அறங்காவலர் காந்திமீனாவும் வங்கிக்கு நேரில் வந்து கையெழுத்திட்டு கவசத்தை பெற்று, குருபூஜை முடிந்த பின்னர் அதனை மீண்டும் வங்கியில் ஒப்படைப்பது வழக்கம்.

ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்துடன் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் நெருக்கமானவர்.. முரசொலிக்கு பதில்

English summary

Gandhimeena, in-charge of the Dewar memorial, has given a sensational interview to the media saying that the AIADMK is on two sides in the issue of the golden shield of Pasumbon Muthuramalinga Devar statue and cannot support either side.