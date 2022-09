குடிநீருக்கு இப்படி அலைய வேண்டியிருக்கே.. புலம்பும் மக்கள்.. ராமநாதபுரம் அருகே அவலம்!

Ramanathapuram

oi-Mani Singh S

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆனைகுடி பகுதி அருகே குடிநீரை தேடி மக்கள் அலையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர்கள் குடிநீருக்காக காலி குடங்களுடன் பல கிலோ மீட்டர் தூரம் சென்று தண்ணீர் பிடித்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தின் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடற்கரை மாவட்டங்களில் ஒன்று ராமநாதபுரம்.

வடக்கில் சிவகங்கை மாவட்டமும், வடகிழக்கில் புதுக்கோட்டை மாவட்டமும், மேற்கில் மதுரை மாவட்டமும் தென்மேற்கில் தூத்துக்குடி மாவட்டமும் அமைந்துள்ளன.

திருட வந்த வட மாநில இளைஞர்.. சட்டுன்னு மடக்கி அப்படியே 2 மணி நேரம் உட்கார வைத்த நாய்.. பல்லடத்தில்!

English summary

People are wandering in search of drinking water near Anaikudi area of Ramanathapuram district. For drinking water, they travel many kilometers to fetch water.