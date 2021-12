முதுகுளத்தூர் மணிகண்டன் வழக்கில் திருப்பம்- விஷம் குடித்து பலியானதாக ஏடிஜிபி தாமரைக் கண்ணன் விளக்கம்

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம்: இராமநாதபுரத்தில் மாணவர் மணிகண்டன் காவல்துறையினரால் தாக்கப்பட்டதால் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், அவர் விஷம் குடித்ததாலேயே உயிரிழந்துள்ளதாக சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி தாமரைக் கண்ணன் கூறியுள்ளார்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே கீழத்தூவல் காவல் நிலைய போலீசார் மேலதூவல் கிராமம் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த நீர்க்கோழியேந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் மணிகண்டன் தனது நண்பரான சஞ்சய் உடன் முதுகுளத்தூர் வந்துள்ளார். வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் மணிகண்டனின் இரு சக்கர வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. கல்லூரி மாணவன் மணிகண்டன் நிற்காமல் சென்றதால் ஆத்திரமடைந்த போலீஸார் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றுள்ளனர். மாணவனை விரட்டிப்பிடித்து போலீஸார் மணிகண்டனை மட்டும் மேலதூவல் கிராமத்திலிருந்து அடித்து காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளனர். இதையடுத்து மாலை 6.30 மணிக்கு மணிகண்டனின் பெற்றோருக்கு தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு கல்லூரி மாணவன் மணிகண்டனை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லுமாறு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Manikandan, a student in Ramanathapuram, was allegedly beaten to death by police, while law and order ADGP Tamara Kannan said he died of poisoning.