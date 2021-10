கைதான இயக்குனரின் செல்போனில் பல ஆபாச வீடியோக்கள்.. மிரண்டு போன ராமேஸ்வரம் போலீஸ்.. திடுக் தகவல்

Ramanathapuram

oi-Velmurugan P

ராமேஸ்வரம்: சினிமாவில் உங்களை ஹீரோயின் ஆக நடிக்க வைக்கிறேன் என்று பல பெண்களை சீரழித்து வீடியோ எடுத்து லட்சக்கணக்கில் பணம் பறித்த டுபாக்கூர் இயக்குனரை ராமேஸ்வரம் போலீசார் கைது செய்தனர். அவரை பற்றி பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதை இப்போது பார்க்கலாம்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சக்தி என்ற இமானுவேல் ராஜா. இவருக்கு 43 வயதாகிறது. இவர் தன்னை சினிமா இயக்குனர் என்று அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டு கடந்த 40 நாட்களுக்கு முன் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள விடுதிகளில் அறைகளை முன்பதிவு செய்துள்ளார். சினிமா ஷுட்டிங் நடத்துவதாக கூறி மொத்தம் 7 விடுதிகளில் அறைகளை எடுத்துள்ளார்.

அதேநேரம் இமானுவேல் ராஜா தனியாக நட்சத்திர விடுதி ஒன்றில் தங்கியிருக்கிறார். அத்துடன் பாம்பனை சேர்ந்த பைனான்சியர் ஒருவரிடம் சினிமா ஷூட்டிங்கிற்காக இடம் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூறி இருக்கிறார். அவரும் அழைத்து சென்று தனுஷ்கோடியில் ஷூட்டிங் லோக்கேசன் காட்டி உள்ளார். இதனிடையே கார்த்திக் ராஜா என்பவரை சந்தித்து பூசாரி வேடத்தில் நடிக்க ஆள் தேவை எனவும், அதற்கு சம்பளமாக ரூ.10 லட்சம் தருவதாகவும் இமானுவேல் ராஜா கூறியிருக்கிறார்

English summary

Rameswaram police have arrested a Dubakur director who allegedly made a adult video of several women and extorting millions of rupees to make act as a heroine in cinema.