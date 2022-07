தம்பிகளுடனேயே கள்ளக்காதல் லீலை! ஃபாரின் சென்று வந்த கணவனை கொன்று வீசிய ‘சாந்தி’! அதிர்ந்த போலீஸ்!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : இராமநாதபுரம் அண்ணன் தம்பிகளுடன் ஏற்பட்ட முறையற்ற உறவை தட்டிக்கேட்ட கணவனை, கள்ளக்காதலனை ஏவி விட்டு மனைவியே வெட்டிக்கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிபட்டினம் பகுதியையடுத்த சிங்கனேந்தல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிச்சைக்கனி இவருக்கு சாந்தி என்பவருடன் திருமணமாகி ஒரு ஆண் மற்றும் இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

மூத்தமகன் கல்லூரி இரண்டாமாண்டும் இரண்டாவது மகள் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மற்றும் கடைசி மகள் ஒன்பதாம் வகுப்பும் படித்து வரும் நிலையில் உள்ளூரில் டைல்ஸ் ஓட்டும் வேலை செய்து வந்த பிச்சைக்கனி குடும்ப வறுமை காரணமாக வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார்.

English summary

A incident in which the wife killed her husband after he found out about his improper relationship with his siblings has caused a lot of excitement and shock in Ramanathapuram