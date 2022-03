சவுதி அரேபியாவில் ஒரே நாளில்.. 81 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றம்! என்ன தவறு செய்தார்கள் தெரியுமா

Riyadh

oi-Vigneshkumar

ரியாத்: சவுதி அரேபியாவில் ஒரே நாளில் 81 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐரோப்பிய நாடுகளில் மரண தண்டைக்கு எதிராகப் பலரும் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். இருப்பினும், உலகின் பல நாடுகளிலும் மரண தண்டனை என்பது இன்னும் இருந்து கொண்டு தான் வருகிறது.

இதற்கு எதிராக மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் குரல் கொடுத்து வரும் போதிலும், பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட மோசமான குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு மரண தண்டனை சரி என்றே மற்றொரு தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

அவர்கிட்ட பேச முடியாது! பிடனிடம் போன் பேச மறுத்த சவுதி சல்மான், அரபு ஷேக்.. பரபரப்பு! என்ன நடந்தது?

English summary

Saudi Arabia executed 81 people in single day whic is more number of executions comparing to whole of last year: Saudi Arabia latest news in tamil.