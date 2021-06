ஹஜ் யாத்திரை.. தடுப்பூசி போட்டு கொண்ட 60,000 பேருக்கு அனுமதி.. ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்.. சவுதி அறிவிப்பு

Riyadh

oi-Vigneshkumar

ரியாத்: கொரோனா பரவல் இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வராத நிலையில், தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட 60 ஆயிரம் சவுதி யாத்ரீகர்கள் ஹஜ் புனித பயணத்தை மேற்கொள்ள அந்நாட்டு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

கொரோனா பரவலை இதுவரை எந்த நாடும் முழுவதுமாக கட்டுக்குள் கொண்டு வரவில்லை. கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த அனைத்து நாடுகளும் மிகக் கடுமையாகப் போராடி வருகிறது.

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக ஹஜ் புனித பயணத்திற்கு யாத்ரீகர்களை அனுமதிக்கலாமா என்பது குறித்த அந்நாட்டு அரசு தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டது.

English summary

Saudi Arabia announced it will allow 60,000 vaccinated residents of the kingdom to perform the annual hajj. The hajj ministry said this year's pilgrimage would be open for nationals and residents of the kingdom.