அடம்பிடிக்கும் கர்நாடகா! விஸ்பரூமெடுக்கும் மேகதாது அணை விவகாரம்! மேட்டூர் அணையில் முக்கிய ஆய்வு!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : கர்நாடகா மாநிலத்தில் தற்போது மேகதாது பகுதியில் கர்நாடகா அரசு அணை கட்டும் விவாகரம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில், காவிரி நீர் மேலாண்மை குழு தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தர், காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழு தலைவர் நவீன் குமார் ஆகியோர் இன்று மேட்டூர் அணையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

வரும் 17ம் தேதி காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 16வது கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதில் தமிழகத்திற்கு எதிரான மேகதாது அணை குறித்து விவாதிப்பதற்கு மத்திய சட்ட அமைச்சகத்தின் ஒப்புதல் கிடைத்திருப்பதாகவும் தெரிகிறது.

காவிரி நடுவர் மன்ற, இறுதி தீர்ப்பின்படி கிருஷ்ண ராஜ சாகர் மற்றும் கபிணி அணைகளில் இருந்து, தமிழகத்தின் எல்லையான பிலிகுண்டுக்கு, மாதாந்திர அடிப்படையில் 177.25 டிஎம்சி தண்ணீர் விட வேண்டும்.

காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டம் திடீர் ஒத்திவைப்பு! தமிழகத்தின் எதிர்ப்புக்கு நடுவே புது தேதி அறிவிப்பு

English summary

SK Halder, chairman of the Cauvery Water Management Committee, and Naveen Kumar, chairman of the Cauvery Water Management Committee, inspected the Mettur dam today as the Karnataka government dam proceedings in the Megha Dadu area of Karnataka are currently heating up.