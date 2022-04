புல்லட் உடன் எஸ்கேப் ஆன காதல் ஜோடி.. பெங்களூர் வரை சேசிங்.. அதற்கு பிறகு நடந்ததுதான் ட்விஸ்டே..!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தை டெஸ்ட் ட்ரைவ் செய்வதாய் கூறி புல்லட் வாகனத்துடன் எஸ்கேப்பான காதல் ஜோடியை கோலாரில் மற்றொரு இடத்தில் திருடும் போது போலீசார் கையும் களவுமாக கைது செய்துள்ளனர்.

சேலம் டவுன் சாந்தி தியேட்டர் பகுதியில் ராம் பாலாஜி என்பவருக்கு சொந்தமான, பழைய இரு சக்கர வாகனங்களை வாங்கி, விற்பனை செய்யும் கன்சல்டிங் உள்ளது.

இந்த கன்சல்டிங் கடைக்கு கடந்த ஜனவரி 23 ஆம் தேதி இரண்டு இளம் ஜோடியினர் வந்துள்ளனர். ஒரு புல்லட் ஒன்று வாங்க வந்திருப்பதாக கூறி, அங்கிருந்த விலை உயர்ந்த டுவீலர்களை அவர்கள் சிறிது நேரம் பார்வையிட்டுள்ளனர்.

English summary

couple arrested for stealing two wheeler while test drive in salem Police have arrested a love couple who escaped with a bullet vehicle for allegedly doing a test drive on a two-wheeler in Salem while stealing it at another place in Kolar.