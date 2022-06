குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ.1000 வாக்குறுதி என்னாச்சு? நல்லா ஏமாத்திட்டாங்க.. விளாசிய இபிஎஸ்!

Salem

oi-Yogeshwaran Moorthi

சேலம்: திமுக ஆட்சியில் ஏழைகளுக்கான திட்டங்கள் அனைத்தும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதேபோல் திமுக குடும்பத்தினர் முதலமைச்சர் போல் செயல்படுவாதாக விமர்சித்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் நிலவாரப்பட்டியில் நடைபெற்ற அதிமுக கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொண்டார். இதனைத்தொடர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஏழைகளுக்கான திட்டங்கள் திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பாதிப்பு, போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பு, ஆன்லைன் ரம்மி விவகாரம், வாரிசு அரசியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து பேசினார்.

ஆபரேஷன் ஒரு நம்பர் லாட்டரி 2.0 எப்போது?.. திறமையில்லாத திமுக அரசு.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி சாடல்

English summary

Opposition leader Edappadi Palanisamy has accused the DMK government of halting all programs for the poor. Also He complaints about the problems in DMK Governance in the last one year.