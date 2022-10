சொந்த ஊரில் ‘3 நாட்கள் பிளான்’.. வெளியே தலைகாட்டல.. முக்கிய ‘தலை’களுடன் ரகசிய ஆலோசனையில் ஈபிஎஸ்?

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : சேலம் வந்துள்ள அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, எந்த கட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்காமல் தனது வீட்டிலேயே முக்கிய நிர்வாகிகள் சிலருடன் மட்டும் ரகசிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அவ்வப்போது சொந்த ஊரான சேலத்திற்கு வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி, அங்கு நிர்வாகிகள், தொண்டர்களைச் சந்திப்பார். செய்தியாளர்களையும் சந்தித்துப் பேசுவார்.

ஆனால், தீபாவளிக்கு முன்னர் சேலம் சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி, லோக்கல் நிர்வாகிகளையும் பெரிதாகச் சந்திக்கவில்லை, செய்தியாளர்களைச் சந்திப்பதையும் தவிர்த்து வருகிறார்.

தொடர் அரசியல் நெருக்கடிகளில் சிக்கித் தவித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, பரபரப்புகள் இன்றி ஓரிரு நாட்கள் ஓய்வெடுக்க விரும்புவதாக தகவல்கள் உலவி வருகின்றன.

தேவர் குருபூஜைக்கு ஈபிஎஸ் பசும்பொன் செல்லவில்லை.. திடீரென ரூட்டை மாற்றிய எடப்பாடி.. என்னாச்சு?

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami, who has come to his hometown Siluvampalayam in Salem district, is not participating in any party program and is holding secret consultations with only a few key executives at his home.