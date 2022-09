தமிழ்நாட்டில் கொட்டி தீர்த்த மழை.. சேலத்தில் நீரில் மூழ்கிய தரைப்பாலம்.. பொதுமக்கள் அவதி!

Salem

சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், நீலகிரி, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கனமழையால் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

சேலம் மாட்டம் ஏற்காட்டில் 2வது நாளாக கனமழை தொடர்கிறது., சாலைகளில் மழைநீர் காட்டாற்று வெள்ளம் போல் பாய்ந்து செல்லும் நிலையில், கேளையூர், பெலாக்காடு ஆகிய இடங்களில் போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஏற்காடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

The normal life of the public has been severely affected by the continuous heavy rains in various parts of Salem. People are also suffering due to heavy rains in Nilgiri and Krishnagiri districts.