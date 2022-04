மாற்றம் உறுதி... இனி அரசியல் பயணம்... அதிமுக ஆட்சியை அமைத்து மக்களைக் காப்பேன் - சூளுரைத்த சசிகலா

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: ஆன்மீக பயணம் விரைவில் அரசியல் பயணமாக மாறும் என்று சசிகலா கூறியுள்ளார். வரப்போகின்ற லோக்சபா, சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே மாற்றத்தை நிச்சயம் பார்க்கலாம் என்று சசிகலா கூறியுள்ளார். உண்மைத் தொண்டர்களின் உதவியோடு அதிமுக ஆட்சியை அமைத்து மக்களைக் காப்பேன் என்றும் சேலத்தில் சசிகலா சூளுரைத்துள்ளார்.

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு கடந்த 2016ஆம் ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சசிகலா அ.தி.மு.க.வின் பொதுச்செயலாளராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறை சென்ற நிலையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடந்த பொதுக்குழுவில் பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

அதனை எதிர்த்து சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் சசிகலா வழக்கு தொடர்ந்தார். சசிகலாவின் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்யக் கோரி அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

பொதுச்செயலாளர் பதவியை விடப்போவதில்லை... உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு: சசிகலா அதிரடி பேட்டி

English summary

Sasikala Salem press meet: (சேலத்தில் சசிகலா பேட்டி) Sasikala said the spiritual journey will soon turn into a political journey. Sasikala said the change could be seen before the upcoming parliament and assembly elections.