கோபத்துக்கு ஒரு அளவு வேண்டாமா! இப்படியா பிடித்து தள்ளுவது! புதிய பஞ்சாயத்தை கூட்டிய அமைச்சர் நேரு!

சேலத்தில் திமுக தொண்டர் மீது கோபப்பட்ட அமைச்சர் கே.என்.நேரு

சேலம்: அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் சேர்ந்து நின்று ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ள ஆசைப்பட்ட திமுக தொண்டரை, அமைச்சர் கே.என்.நேரு மிகவும் ஆவேசமாக பிடித்து தள்ளி மேடையிலிருந்து இறக்கிவிட்ட நிகழ்வு சேலத்தில் நடந்துள்ளது.

அமைச்சர்கள் பொதுவிடங்களில் கண்ணியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும், பொறுமை காக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கிளிப்பிள்ளைக்கு சொல்வது போல் பலமுறை எடுத்துச் சொல்லியும் அதை பலரும் கேட்டதாக தெரியவில்லை.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மிக கடுமையாக உழைத்து திமுகவை ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர வைத்துள்ள முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு, அமைச்சர்களின் நடவடிக்கைகள் தர்ம சங்கடமான சூழலை ஏற்படுத்துகின்றன.

An incident took place in Salem where Minister KN Nehru grabbed a DMK activist who wanted to stand and take a photo with Minister Udhayanidhi Stalin and pushed him off the stage.