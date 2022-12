"நெஞ்சை பிசையும் கொடுமை".. 2 குழந்தைகளுக்கும் சர்க்கரை நோய்.. ஆற்றில் வீசி கொன்று தம்பதி தற்கொலை

Salem

oi-Jackson Singh

சேலம்: தங்களின் 2 குழந்தைகளுக்கும் சர்க்கரை நோய் இருப்பதால் விரக்தி அடைந்த தம்பதியர், குழந்தைகளை ஆற்றில் வீசிக் கொன்று தாங்களும் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாப சம்பவம் சேலத்தில் அரங்கேறியுள்ளது.

இரண்டு குழந்தைகளின் சிகிச்சைக்கும் போதிய வசதி இல்லாததாலும், குழந்தைகள் படும் அவஸ்தையை பார்க்க முடியாமலும் அவர்கள் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்திருக்கின்றனர்.

சேலம் மாவட்டத்தில் மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

A tragic incident has taken place in Salem where a couple, who were frustrated because their 2 children were suffering from diabetes, threw their children into the river and committed suicide.