குடுங்க ஹெல்மெட்ட.. உங்காருங்க வண்டியில! டவாலியுடன் ஸ்கூட்டரில் பறந்த சேலம் கலெக்டர்! காரணம் என்ன?

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் மாவட்டத்தில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த நிலையில், தொடர்ந்து கார் மலைப்பாதையில் செல்லாததால் இருசக்கர வாகனத்தில் டவாலியுடன் சென்று மலையில் உள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு மேற்கொண்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வட தமிழக பகுதிகளை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் வழக்கத்திற்கு முன்னதாகவே கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. தெற்கு வடக்கு என பாகுபாடில்லாமல் தமிழகம் முழுவதும் மழை பெய்து வருகிறது.

மேலும் இன்னும் 3 நாளைக்கு தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

The photos of Salem District Collector Karmegam personally visiting and inspecting the landslide site in Salem district, as the car did not go on the mountain road, went with Dawali on a two-wheeler to inspect the damage in the hill, are spreading rapidly on social media.