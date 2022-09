16 வயசு தான்! நள்ளிரவில் குழந்தைக்கு தாயான சிறுமி! பதறிப் போன பெற்றோர்! ’சைக்கோ’வை தேடும் போலீஸ்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் மாவட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்த 16 வயது மாணவி நேற்று இரவு குழந்தை பெற்றெடுத்த நிலையில் சிறுமியை ஆசீர்வாரத்தை கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த அவரது சகோதரியின் கணவரை காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் அதே வேளையில் உறவினர்களால் பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உள்ளாகும் சிறுமிகள் குழந்தை பெற்றெடுத்து வரும் சம்பவங்கள் பெற்றோர்களையும் சமூக ஆர்வலர்களையும் கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

இது குறித்த போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லாத நிலையில் சேலம் மாவட்டத்தில் மகளாக கருத வேண்டிய மனைவியின் 16 வயது தங்கையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததோடு குழந்தை பெற்றெடுக்கவும் காரணமாக இருந்த கொடூரனை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

குடுங்க ஹெல்மெட்ட.. உங்காருங்க வண்டியில! டவாலியுடன் ஸ்கூட்டரில் பறந்த சேலம் கலெக்டர்! காரணம் என்ன?

English summary

The police department is looking for the husband of a 16-year-old student of class 10 in Salem district who sexually assaulted the girl after she gave birth last night.’’