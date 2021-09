Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: சேலத்தில் நட்சத்திர தங்கும் விடுதியில் மசாஜ் சென்டர் பெயரில் பாலியல் தொழில் நடத்தியதாக தொழிலதிபர்கள் இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சேலத்தில் நட்சத்திர தங்கும் விடுதியில் பாலியல் தொழில்.. தொழில் அதிபர்கள், பெண்கள் சிக்கியது எப்படி?

சேலம் ஸ்டேட் பாங்க் காலனி அருகே உள்ள பிரபல நட்சத்திர தங்கும் விடுதியில் (சி.ஜே. பளாசியோ) இயங்கும் மசாஜ் சென்டரில் மசாஜ் செய்து கொள்வதற்காக வினோத்குமார் என்பவர் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அங்கிருந்த பெண்கள் வினோத்குமாரை பாலியல் தொழிலுக்கு அழைத்ததாகவும், அவருக்கு உடன்பாடு இல்லாத நிலையில் கொலைமிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

அவர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் சூரமங்கலம் காவல்நிலையத்தினர், சம்மந்தப்பட்ட தங்கும் விடுதிக்கு சென்று அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

English summary

Police have arrested two businessmen for allegedly engaging in Prostitution in the name of a massage center at a star hotel in Salem.