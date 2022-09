வெறுத்துப் போய்ட்டாங்க.. யார் வேணும்னு மக்கள்ட கேளுங்க! இன்னொரு கேஸ் இருக்கு.. சேலத்தில் சசிகலா!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : அதிமுகவின் கோட்டை சேலம் அதனால் இங்கு புரட்சி பயணம் மேற்கொண்டேன் எனவும், மக்களுக்கு தெரியும் யாரிடம் கட்சி இருந்தால் நன்றாக ஆட்சி செய்வார்கள் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என கூறி வரும் சசிகலா கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்திருக்கும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சொந்த ஊரான சேலம் மாவட்டத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எனக் கூறிவரும் சசிகலா இன்று சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.

சாலை மார்க்கமாக சேலம் வந்த அவரை அவரது ஆதரவு நிர்வாகிகள் உற்சாகமாக வரவேற்ற நிலையில் வாழப்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொண்டர்களிடையே பேசினார். சேலத்தில் சசிகலா வருகையை முன்னிட்டு அவரது ஆதரவாளர்கள் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்

எடப்பாடிக்கு 'பாஸ்’ மார்க் போட்ட சசிகலா! அதுவும் அவர் ஊரிலேயே! நடந்தது நடந்து போச்சு.. ஓஹோ அது தானா?

English summary

Sasikala who claim as AIADMK general secretary said that Salem is the stronghold of AIADMK and that's why she went on a revolutionary journey here.