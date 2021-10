சேலம் அருகே மகனுக்கு விஷ ஊசிப்போட்டு கருணைக்கொலை செய்த தந்தை உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது

Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: சேலம் அருகே புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனை விஷ ஊசி போட்டு கொன்றதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீஸார், மகனுக்கு விஷ ஊசிப்போட்டு கருணைக்கொலை செய்ததாக தந்தை, மருத்துவ ஊழியர் உள்பட 3 பேரை கைது செய்தனர்.

சேலம் மாவட்டம், கொங்கணாபுரம் அருகே உள்ளது கட்சுபள்ளி கிராமம். இங்குள்ள குட்டைக் காரன் வளவு, இப்பகுதியைச் சேர்ந்த பெரியசாமி, இவரது மனைவி சசிகலா, இவர்களுக்கு செந்தமிழ்-18, வண்ணத் தமிழ்-14 என இரு மகன்கள் இருந்து வந்தனர் .

இளைய மகன் வண்ணத்தமிழ் அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் படித்து வந்தார். கடந்த ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு வண்ணதமிழ் சைக்கிள் ஓட்டி பழகிய நிலையில், கீழே விழுந்ததில் படுகாயம் அடைந்துள்ளார். காலில் காயமடைந்த வண்ண தமிழுக்கு அப்போதிருந்த கொ ரோனா நோய்த்தொற்று அதிகரித்து இருந்த சூழ்நிலையில், உரிய சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

புற்றுநோய் பாதித்த 15 வயது சிறுவன்.. நரக வேதனை.. தந்தையே விஷ ஊசி போட்டு கொன்றார்?.. அதிர்ச்சி தகவல்!

English summary

salem Police have registered a case and arrested 3 persons including the father and the medical staff for euthanizing the son by injecting him with poison.