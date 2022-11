"வாவ்".. 56 வயதில் 26 வயது இளைஞரை போல இருக்கும் "சிங்கப்பூர் மாடல்".. இளமையின் ரகசியம் இதுதானா?

Singapore

oi-Jackson Singh

சிங்கப்பூர்: 56 வயதில் 26 வயது இளைஞரை போல காட்சியளிக்கும் சிங்கப்பூர் சூப்பர் மாடல் சுவாண்டோ டேன் என்பவர் தான் இன்று உலகம் முழுவதும் ஹாட் டாப்பிக்காக மாறி இருக்கிறார்.

இவ்வளவு இளமையான தோற்றத்தில் உள்ளதால் விமான நிலையங்கள், வெளிநாடுகள் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்லும் போது தன்னுடன் தனது பிறப்புச் சான்றிதழை கொண்டு போவதையும் வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்.

இளமையாக இருக்க எப்படி உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும், எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையை பின்பற்ற வேண்டும் என தெளிவாக சொல்லி அனைவருக்கும் விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தி வருகிறார் இவர்.

English summary

Chuando Tan, a model from Singapore, looks like 26 but his age is actually 56. He share his secrets of youngness.