திருடர்களிடமிருந்து பாதுகாப்பாம்.. கதவுக்கு கூட மின் இணைப்பு கொடுத்த மூதாட்டி.. மின்சாரம் தாக்கி பலி

மயிலாடுதுறை: சீர்காழி அருகே வீட்டின் பாதுகாப்பிற்காக கதவு மற்றும் பீரோவில் மின் இணைப்பு கொடுத்து, பாதுகாத்து வந்த மூதாட்டி, அதே மின்சாரம் பாய்ந்து பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் வனப்பகுதியையொட்டி உள்ள கிராமப் பகுதிகளில் வாழ்ந்து வரும் மக்கள், தங்கள் விளைநிலங்களில் வனவிலங்குகள் புகுந்து சேதப்படுத்தாத வண்ணம் மின்வேலி மற்றும் மின் தடுப்புகளை வைப்பது வழக்கம். இதனால் இரவு நேரங்களில் ரோந்து பணியில் இருக்கும் வனப் பணியாளா்களுக்கும், வன உயிரினங்களுக்கும் உயிா்ச் சேதம் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. சில விவசாயிகள் தங்களது வயல்களில் பயிரிட்ட நெற் பயிர்களை, காட்டு பன்றிகளிடம் இருந்து பாதுகாக்க வயல்களை சுற்றி மின்வேலி அமைப்பதும் உண்டு.

An old woman who connected electricity to the door and bureau of her house for safety near Sirkali was electrocuted and died. Elderly woman dies due to electric shock in Sirkali: சீர்காழி அருகே பாதுகாப்புக்காக வீட்டின் கதவு மற்றும் பீரோவில் மின்சாரம் இணைத்த மூதாட்டி, அதே மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார்.