திமுக-பாஜக கூட்டணி.. குத்திக்காட்டிய கார்த்தி சிதம்பரம்! “பிரதமர் ஸ்டாலின்” -மேடையில் மதிமாறன் பதில்

Sivagangai

சிவகங்கை: தேவக்கோட்டையில் நடைபெற்ற இஸ்லாமிய ஜமாத் நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம், திமுகவை விமர்சித்த நிலையில் அதற்கு அதே மேடையிலேயே திமுக பேச்சாளர் வே.மதிமாறன் பதிலடி கொடுத்து உள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டையில் இஸ்லாமிய ஜமாத் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் கலந்துகொண்டனர். இதில் சிவகங்கை தொகுதி எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம், திமுக பேச்சாளர் வே.மதிமாறன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

அப்போது பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம், "அனைத்து கட்சிகளும் பாஜகவோடு கூட்டணி வைத்து இருக்கின்றன. பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்காத ஒரே கட்சி காங்கிரஸ் மட்டும்தான்.

