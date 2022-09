சூர்யானா என்னனு தெரியுமா? தலைமை ஆசிரியை கொலை வழக்கில் திடுக் திருப்பம்! திணறிப்போன திருப்பத்தூர்!

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் பெண் உட்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கொலைக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து அதிர்ச்சி தரும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் கான்பா நகரில் வசித்து வந்தவர் ரஞ்சிதம் இவர் தென்மாபட்டு உயர்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணி புரிந்து வந்தார்.

இந்நிலையில், கடந்த 7ஆம் தேதி தலைமை ஆசிரியர் ரஞ்சிதம் வெகு நேரமாகியும் பள்ளிக்கு வராததால், உடன் பணியாற்றும் ஆசிரியை இந்திராணி மற்றும் ராேஸ்லின் ஆகிய இருவரும் தலைமையாசிரியரின் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் முன்கதவு பூட்டிருந்ததை கண்டு பின்பக்கம் சென்று பார்த்தனர்.

English summary

While two persons, including a woman, have been arrested in the case of the murder of the headmaster of a high school in Sivagangai district's Tiruppathur, shocking information has come out about the reason for the murder.