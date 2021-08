இருமடங்கான கொரோனா.. இலங்கையில் அடுத்த 10 நாட்களுக்கு முழு லாக்டவுன் அறிவிப்பு

Srilanka

oi-Velmurugan P

இலங்கை: கொரோனா வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்கும் முயற்சியாக, இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு முதல் அடுத்த 10 நாட்கள் இலங்கையில் லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்று மற்றும் இறப்பு எண்ணிக்கை கடுமையாக உயர்ந்ததால் இலங்கை அரசு இந்த முடிவினை எடுத்துள்ளது.

இலங்கையில் புதன்கிழமை அன்று அதிகபட்ச ஒற்றை நாள் இறப்பு எண்ணிக்கை 187 ஆக உயர்ந்தது. அதேபோல் ஒரே நாள் கேஸ் எண்ணிக்கை 3,793 ஆக அதிகரித்தது. தினசரி பாதிப்புகள் ஒரு மாதத்தில் சராசரியாக 3,897 ஆக அதாவது இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது.

இதனால் 3.2 கோடி மக்கள் வாழும் இலங்கையில் மருத்துவமனைகள் கோவிட் -19 நோயாளிகளால் நிரம்பி வழிகின்றன. மருத்துவமனைகள், சுகாதார அமைப்புகள் கொரோனா பாதிப்பை சமாளிக்க முடியாமல் திணறுகின்றன.

ஊசியால் வந்த வினை.. சிக்கிய சசிதரூர்.. மனைவி மரண வழக்கில் டெல்லி நீதிமன்றம் எப்படி விடுவித்தது?

English summary

Lockdown has been announced in Sri Lanka for the next 10 days from tonight (Friday) in an effort to prevent the spread of the corona virus. The Sri Lankan government has taken this decision as the number of corona infections and deaths has risen sharply.