அதிர்ச்சி! பூட்டிய காரில் சிக்கிய 3 குழந்தைகள் பலி! மூச்சுத் திணறி பலியான சோகம்..! பெற்றோர்களே கவனம்

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

நெல்லை : திருநெல்வேலி மாவட்டம் பணகுடி அருகே நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காருக்குள் விளையாட சென்ற 3 குழந்தைகள் மூச்சுத்திணறி பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பணகுடி அருகே உள்ள லெப்பை குடியிருப்பில் பல நாட்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் கார்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. தற்போது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது அந்த கார்களில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் விளையாட செல்வது வழக்கம்.

இந்நிலையில் சனிக்கிழமை மாலை 7 வயது குழந்தையான நித்திஷா , 4 வயது குழந்தைகளான நித்திஷ், மற்றும் கபிலன் ஆகியோர் அவ்வாறு அங்கு பல நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காரின் அருகே விளையாடியுள்ளனர்.

English summary

The incident in which 3 children suffocated to death while going to play in a car which was parked unused for a long time near Panagudi in Tirunelveli district has caused great shock and tragedy.