மயிலாடுதுறையில் 'அழகுப்போட்டி'. . "தெறி பாடலுக்கு ராம்ப் வாக்" 5 போலீசார் இடமாற்றம். .காரணம் என்ன?

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சமீபத்தில் நடந்த அழகுப்போட்டியில் விஜயின் தெறி படத்தின் பின்னணி இசைக்கு ராம்ப் வாக் சென்ற போலீசார் 5 பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கடந்த 1-ந் தேதி தனியார் அமைப்பு சார்பில் முதன் முதலாக அழகுப்போட்டி நடந்தது.

மயிலாடுதுறையின் செம்பனார் கோவிலில் நடந்த இந்த போட்டியை நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார். எப்போதும் கவர்ச்சியான உடை அணிவதில் ஆர்வம் கொண்ட யாஷிகா ஆனந்த் இந்த போட்டியில் தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய உடையான சேலை அணிந்து வந்திருந்தார்.

English summary

Five policemen who walked the ramp to the background music of Vijay's Theri in the recent beauty pageant in Mayiladuthurai district have been transferred.