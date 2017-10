மகாத்மா காந்திக்கு டிவிட்டரில் நடிகர் கமல்ஹாசன் புகழாரம்!

சென்னை: மகாத்மா காந்தியின் கொள்கைகள் நம்மை வலுப்படுத்திக்கொள்ள அவசியம் என நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தியின் 149வது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி டெல்லி ராஜ்காட்டில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் சிங் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர்.

தமிழகத்திலும் காந்தி சிலைக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் மகாத்மா காந்தி குறித்து நடிகர் கமல் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

First they ignore you then they laugh at you then they fight you and then you win- Gandhi ji

His words impart strength we need now