ரஜினியை வைத்து சவாரி செய்யநினைத்த அண்ணாமலை.. ஹெவியா லைக் பண்ணவச்சது எது?- கார்த்தி சிதம்பரம் சுளீர்!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

காரைக்குடி : தேர்தல் நேரத்தில் சீட் கிடைக்காமல் சந்தர்ப்பத்திற்காக கட்சி மாறுபவர்கள் குறித்து கருத்து கூற விரும்பவில்லை என காங்கிரஸ் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில், மதுரை விமான நிலையத்தில் நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது பாஜகவினர் காலணி வீசிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்தச் சம்பவத்தையடுத்து, பாஜக மாநகர் மாவட்ட தலைவராக இருந்த டாக்டர் சரவணன் அக்கட்சியில் இருந்து விலகினார். அவர் திமுகவில் சேரும் விருப்பத்தில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம், டாக்டர் சரவணன், அண்ணாமலை ஆகியோரை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

பெரியாரை எதிர்த்தவர் பிடிஆரின் தாத்தா! திமுகவை இழுத்து விமர்சிக்கும் பாஜக அண்ணாமலை

English summary

Congress MP Karti Chidambaram has said that Annamalai, who talks about ideology, should explain what ideology inspired him to join the BJP.