Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

மயிலாடுதுறை : தனக்கு கொலை மிரட்டல்கள் வந்தபோது யாருக்கும் தெரியாமல் தனி இடத்தில் 10 நாட்கள் வைத்து பாதுகாத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என அதிமுக அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் பேசியுள்ளார்.

ஜூன் 23ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் அவைத் தலைவராக தமிழ்மகன் உசேன் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவரது தேர்வு செல்லாது என ஓபிஎஸ் தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்று தர்காக்களில் வழிபாடு நடத்தி வருகிறார் தமிழ்மகன் உசேன். இந்நிலையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்குச் சென்ற அவர், ஈபிஎஸ் தலைமையில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமையும் எனப் பேசியுள்ளார்.

English summary

When Tamilmagan hussain was elected as the presidium chairman of ADMK, when he received death threats, Edappadi Palaniswami kept him in a private place for 10 days as safe: Tamil magan hussain said.