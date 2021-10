எப்படி புலியை பிடிப்பது என்பது சூழலுக்கு ஏற்ப முடிவு செய்யப்படும்: வனத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன்

Tamilnadu

ஊட்டி : ஆட்கொல்லி புலிக்கு ஆபத்து இல்லாமல் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க முயற்சிக்கிறோம். அது முடியாத பட்சத்தில் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். எப்படி புலியை பிடிப்பது என்பது சூழலுக்கு ஏற்ப முடிவு செய்யப்படும் என வனத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.

ஆட்கொல்லி புலியை பிடிக்க தீவிர முயற்சி: வனத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தகவல்!

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே மசினக்குடியில் 3 பேரை கடித்துக்கொன்ற ஆட்கொல்லி புலியை தேடி கண்டுபிடிக்க தீவிரமாக முயற்சி நடக்கிறது. புலியை சுட்டுக்கொல்ல கடும் எதிர்ப்பு எழுந்தது. அதை மயக்க ஊசி போட்டு பிடிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இதுபற்றி விளக்கம் அளித்த வனத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன், ஆட்கொல்லி புலிக்கு ஆபத்து இல்லாமல் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க முயற்சிக்கிறோம் என்றார்.

முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள வன அலுவலகத்தில் வனத்துறை அமைச்சர் ராமசந்திரன் பேசுகையில், "வனத்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசணை நடத்தினார். இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "4 முறையாக கூடலூரில் ஒரு புலி ஆட்களை அடித்துள்ளது. அந்தப் புலியை பிடிக்கும் நோக்கில் கூடலூரில் பகுதியில் தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் வழிகாட்டுதல் படி காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வனத்துறையினர் முயற்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

Forest Minister Ramachandran said that How to capture a tiger will be decided according to the circumstances.