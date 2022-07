விஸ்வரூபம் எடுக்கும் சின்னசேலம் மாணவி மரணம்! சாலையில் திரண்ட உறவினர்கள்! ட்ரெண்டாகும் ஹேஸ்டேக்..!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி அருகே தனியார் பள்ளி மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் அப்பள்ளியின் உரிமையாளரை கைது செய்யக் கோரியும் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் மாணவிக்கு நீதிகேட்டு ஹேஸ்டேக் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே உள்ள கணியாமூர் பகுதியில் தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இந்தப் பள்ளி விடுதியில் தங்கி கடலூர் மாவட்டம் பெரிய நெசலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 12 ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி படித்து வந்தார்.

நேற்று முன் தினம் அதிகாலை விடுதியின் மூன்றாவது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், மாணவியின் மர்ம மரணத்திற்கு பள்ளி நிர்வாகமே காரணம் என கூறி வருகின்றனர்.

சின்னசேலம் பள்ளி மாணவி மர்ம மரண வழக்கில் மெத்தனம்.. காவல்துறைக்கு விஜயகாந்த் கண்டனம்

English summary

In the case of the mysterious death of a private school girl near Kallakurichi, while the protest continues demanding the arrest of the owner of the school, the hashtag of seeking justice for the girl is trending on social media.