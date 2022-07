திருமணம் செய்து வைக்காத தந்தை மீது ஆத்திரம்.. இரும்பு பைப்பால் அடித்துக் கொன்ற மகன் - கொடூர சம்பவம்!

Tamilnadu

கள்ளக்குறிச்சி : திருமணம் செய்து வைக்காத விரக்தியில் தந்தையை இரும்புக் குழாயால் அடித்து மகனே கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கா.மாமனந்தல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பழனிவேல். இவரது மூத்த மகன் பாலகிருஷ்ணன். பட்டதாரியான பாலகிருஷ்ணன் வேலைக்குச் செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்து வந்துள்ளார்.

இதனால் அவருக்கு பெண் கொடுக்க யாரும் முன்வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக குடும்பத்திற்குள் அவ்வப்போது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.

English summary

A young man from Kallakurichi district beat his father to death with an iron pipe in desperation for not getting married.