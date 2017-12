அதிமுக அமைச்சர்களை கதி கலங்க வைத்த கமல்ஹாசனின் டுவீட்ஸ்- பிளாஷ்பேக் 2017

Tamilnadu

Lakshmi Priya

A request to my fans and the discerning people of TN. நேர்மையான தமிழகக் குடிமக்களுக்கும் ,என் தலைமையை ஏற்ற தொண்டர் படைக்கும் சமர்ப்பணம் என்று டுவிட்டரில் பதிவிட்ட கமல்ஹாசன் தங்கள் பகுதிகளில் நடக்கும் ஊழல்களை ஆதாரத்துடன் அமைச்சர்கள் இமெயில் முகவரிக்கு அனுப்புங்கள் என்று கூறியிருந்தார்.

A request to my fans and the discerning people of TN. நேர்மையான தமிழகக் குடிமக்களுக்கும் ,என் தலைமையை ஏற்ற தொண்டர் படைக்கும் சமர்பணம் pic.twitter.com/OFqbDaJ5wS

English summary

Kamal Hassan tweets about ADMK Government in the issue of Dengue, Neet, Corruption. This was reacted by ADMK Ministers very much. He also tweet about Edappadi directly.