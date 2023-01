குழந்தைக்காக 'காலிங் பெல்' அழுத்தாமல்.. பைப் மீது ஏறி சென்ற தந்தை.. ஒரே நொடியில்.. ப்ச்.. பரிதாபம்!

Tamilnadu

திருப்பத்தூர்: தனது குழந்தையின் உறக்கம் கலையாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக 'காலிங் பெல்' அழுத்தாமல் வீட்டின் பின்புறத்தில் இருந்த பைப் வழியாக ஏறிச் சென்ற இளைஞர் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் திருப்பத்தூரில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குழந்தை மீது இருந்த அளவுகடந்த பாசத்தால் அந்த இளைஞர் செய்த விபரீத செயல், வாழ்நாள் முழுவதும் அக்குழந்தைக்கு தந்தையே இல்லாமல் செய்துவிட்டது.

அவரது இறுதிச்சடங்கில் தந்தை இறந்துவிட்டார் என்று கூட புரியாமல் அந்தக் குழந்தை அவர் மீது ஏறி விளையாடிய காட்சி கல் மனதையும் கரைப்பதாக இருந்தது.

A young man climbing through the pipe at the back of the house without pressing the calling bell in order to keep his child from sleeping has caused a tragedy in Tiruppattur.