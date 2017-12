புறம்போக்குன்னா என்னா? அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அடடே விளக்கம்

Tamilnadu

Mayura Akilan

Subscribe to Oneindia Tamil

சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார், புறம்போக்கு என்றால் ஆங்கில அகராதியில், Land exempt from assessment, either becauseit is set aside for communal purposes or because it is uncultivable என்று போட்டுள்ளது.

English summary

Minister Jayakumar explain purampokku, is the meaning of land exempt from assessment, either becauseit is set aside for communal purposes or because it is uncultivable. Tamil Nadu minister D Jayakumar has warned Auditor S Gurumurthy.