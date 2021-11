திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி மாணவியிடம் பள்ளி ஆசிரியர் பாலியல் வன்கொடுமை.. பழனியில் அதிர்ச்சி

Tamilnadu

oi-Udhayabaskar

பழனி : திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பள்ளி மாணவியை ஏமாற்றி பாலியல் வன்கொடுமை... போக்சோவில் உள்ளே போன ஆசிரியர்!

கைதான ஆசிரியர் அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலைப்பள்ளியில் ஆங்கில ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

ஆங்கில ஆசிரியர் ஏற்கனவே திருமணம் ஆன நிலையில் மாணவியை திருமணம் செய்து கொள்வதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.

A teacher has been arrested for sexually abusing a student near Palani in Dindigul district. The arrested teacher is working as an English teacher in a government aided high school. The English teacher has promised to marry the student if he is already married.