முதலில் உ.பி.யை பிரிக்கலாம்.. பிறகு தமிழ்நாடு பற்றி முடிவு எடுக்கலாம்.. சீமான் அதிரடி!

Tamilnadu

oi-Yogeshwaran Moorthi

கும்பகோணம்: இந்தியாவின் பெரிய மாநிலமாக இருக்கும் உத்தரப் பிரதேசத்தை பிரிக்க வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

கும்பகோணத்தில் 94 பள்ளி குழந்தைகள் தீயில் கருகி பலியான சம்பவத்தின் 18ம் ஆண்டு நினைவு நாள் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இன்று காலை கட்சி நிர்வாகிகளுடன் சம்பவம் நடந்த பள்ளிக்கு வந்து மலர் வளையம் வைத்தும், தீப சுடர் ஏற்றியும் மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து சீமான் கூறுகையில், ஜூலை 16ம் நாளை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக அறிவித்து, உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும். நடிகர் சங்கம் சார்பில் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோருக்கு நிவாரணம் அளிப்பதாக உறுதியளித்த போது, பல நடிகர்கள் சங்கத்திற்கு நிவாரண தொகையாக அளித்துள்ளனர். ஆனால் இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோருக்கு நிவாரண தொகை வழங்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளனர். இது குறித்து நடிகர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் கலந்து பேசுவேன் என்று தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொரோனாவில் இருந்து நலம்பெற கே.பாலகிருஷ்ணன், சீமான், அண்ணாமலை, தினகரன் வாழ்த்து

English summary

BJP MLA Nayanar Nagendran's comment that Tamil Nadu should be divided into two was questioned. Seeman replied, let Uttar Pradesh, the largest state in India, be divided into two first. He replied that after that we can decide on the partition of Tamil Nadu.